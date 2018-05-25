Стоимость КАСКО вырастет, лимиты по ОСАГО пересмотрят, ДМС подорожает…

О состоянии дел на страховом рынке, итогах работы страховщиков в первом квартале, а также о том, что рынок ждет в текущем году в интервью УНИАН рассказал председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий Грицута.

- Как бы Вы оценили текущую ситуацию на украинском рынке страхования и какими стали для страховщиков первые три месяца 2009 года?

- Текущая ситуация показывает, что рынок страхования снижается по сравнению с первым кварталом 2008 года. Причины разные, можно отметить и снижение роли банкострахования, которое было отчасти одним из основных двигателей страхового рынка. Ряд компаний, особо зависящих от банкострахования, конечно, потеряли. В принципе, у большинства компаний, работающих в классическом сегменте страхования, довольно значительная доля доходов - 25-45% портфеля - была сформирована за счет банкострахования и, конечно, падение объемов поступлений по банкам существенно отразилось. Боле того, есть компании, доходы которых упали очень сильно, в разы. По моей оценке, страховой рынок снизился ориентировочно на 30% против аналогичного периода 2008 года. Что касается прогнозов, то для себя мы планируем, а мы уже пересматривали наши плановые показатели в связи с изменением ситуации, сохранить объемы поступлений 2008 года в текущем году. Это то, на что мы рассчитываем. Относительно тенденций, то я бы отметил, что прекратилось снижение, но конечно нельзя сказать, что по рынку заметны какие-то проблески роста. Последние месяцы более-менее стабильны среднедневные поступления.

Очень влияет на положение с доходами ситуация с выплатами, поскольку в нынешних условиях крайне трудно поддерживать оперативность выплат, т.к. резервы страховых компаний заблокированы на депозитах. Даже те депозиты, которые находятся не в проблемных банках, невозможно использовать. Поэтому иногда для проплаты крупной суммы необходимо несколько дней накапливать средства, что приводит к определенным задержкам с выплатами для других страхователей.

- Как сегодня обстоят дела с КАСКО, если учесть сокращение банковского канала продаж автомобилей? Есть ли спрос на данный вид страхования?

- Спрос на КАСКО есть. Действительно, основным двигателем в плане КАСКО были банковские реализации новых автомобилей, автосалоны также играли довольно заметную роль в продвижении продукта, но на сегодня эти каналы стоят. Основной источник получения доходов по КАСКО - пролонгация договоров, что, конечно, зависит от того, были ли выплаты, был ли качественный сервис. Именно поэтому мы сегодня активно работаем с существующей клиентской базой, а также над привлечением, но уже не через банки, а как говорится «с улицы» новых клиентов. Основное - продукт КАСКО на текущий момент имеет очень тяжелую экономику, андеррайтинговая убыточность по продукту уже достигает 70%, соответственно, мы близки к тому пределу, когда по данному продукту действительно нужно будет кардинально пересматривать условия. Это получилось из-за того, что очень вырос средний убыток по КАСКО. Например, по нашей компании на сегодняшний день, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний размер убытка по КАСКО удвоился, это при том, что частота наступления страховых случаев практически не изменилась. Удвоился он из-за очень сильного подорожания ремонта автомобилей, и это при неизменной стоимости машин - цены на автомобили практически не изменились в гривневом эквиваленте, а если и подорожали, то незначительно, приводит к тому, что убыточность, именно соотношение выплат к поступившим страховым платежам, конечно ухудшается. И по рынку ситуация на самом деле сложная. На сегодняшний момент текущая убыточность по КАСКО в нашей компании достигает 100%, то есть, практически все, что собираем, все отдаем, хотя в прошлые годы ситуация была лучше.

- Является ли выходом в данной ситуации увеличение тарифов по КАСКО, не снизит ли такой шаг количество желающих застраховаться?

- Это единственный шаг, на который нужно идти, поскольку цены на ремонт маши выросли и получается, что они поднялись только за счет страховых компаний. В данной ситуации платит однозначно страховая компания, и страховая компания остается в убытке. Выдерживать экономику продукта при тарифе КАСКО 4-5% на сегодняшний момент уже становится невозможным. Как выход - повышение тарифов. Расчеты показывают, что застрахуется меньшее количество людей, но с большим страховым платежом, а это снизит нагрузку на отдел урегулирования, который сейчас очень сильно загружен, слишком большое количество дел, в том числе и по КАСКО. Объем выплат по транспорту в нашей компании - порядка 90%. За последний квартала мы выплатили чуть больше 30 млн. грн., из них 27 млн. грн - выплаты по КАСКО, ОСАГО по «Зеленой карте».

- Изменились ли с кризисом условия аккредитации страховых компаний банками?

- Глобально ничего не поменялось. Есть небольшие изменения по тем или иным банкам, но они могли появиться не потому, что кризис. В принципе, стратегия развития банка может предусматривать сотрудничество с одной компанией. Поэтому есть определенные преграды на пути вхождения в тот или иной банк страховщиков, причем искусственные, связанные с различными нормативами, или же просто с решением банка. Такое встречалось и до кризиса. Не сказал бы, что таких моментов стало больше, просто более заметно, поскольку сократилось число игроков на рынке страхования. Сегодня чуть легче входить в банки, так как очень много компаний мелких и средних отсеялись сами собой.

- Удалось ли страховщикам убедить население в необходимости страхования ОСАГО, есть ли какие-то позитивные изменения в продвижении данного продукта?

- Серьезных изменений нет. Хорошо, что продукт есть, он работает, и это уже можно назвать позитивной динамикой. Определенный прирост по платежам тоже есть, но здесь ключевую роль должна играть Госавтоинспекция в плане проверки наличия полисов. Этот продукт многие граждане воспринимают «из-под палки». На последнем заседании Моторного (Транспортного) страхового бюро (МТСБУ) была обнародована статистика, согласно которой за 2,5 месяца 2009 года за отсутствие полисов ОСАГО составлено 4 тыс. протоколов, а что такое эта цифра на 10 млн. автомобилей, которые есть в Украине, и это при том, что ОСАГО покупают сегодня приблизительно 1/3 автопарка.

- По ОСАГО та же проблема, что и по КАСКО в плане удорожания стоимости ремонта авто?

- ОСАГО на сегодняшний момент не несет реальной защиты, поскольку 25 500 грн. максимальная выплата (предусмотрено законодательством) - это ничто в случае наступления страхового события, это ни коим образом не защищает страхователей. 25 тыс. грн. - это покрасить бампер или же поменять фару, и все. Поэтому человек, который купил полис, он не защищен, при этом не все покупают полис добровольного ОСАГО, который можно докупить практически в любой страховой компании. Сегодня обсуждаются две вещи и есть надежда, что они в течение 2009 года, как минимум, будут приняты хотя бы в первом чтении - это увеличение лимита ответственности по ОСАГО и увеличение базового платежа. То, что есть на сегодня, не устраивает страховщиков и не устроит страхователя, понимающего экономику продукта.

- О каких цифрах идет речь?

- Я не могу назвать точный цифры, так как расчеты еще продолжаются. Но я бы поднимал минимум в три раза сумму ответственности и где-то в 2-2,5 раза размер базового платежа. Это - ориентировочная оценка, сейчас проводятся актуарные расчеты.

- Изменились ли условия работы с перестраховщиками в период кризиса? Поменялась ли ценовая политика?

- Ценовая политика была поднята западными перестраховщиками еще на первых стадиях кризиса. Основные переговоры с перестраховщиками по текущему году проходили осенью 2008 года и уже тогда можно было отметить удорожание перестраховочной защиты для украинского рынка, да и не только для украинского. Сейчас существует угроза, что на следующий год может быть еще большее удорожание, поскольку под те тарифы и под те программы перестрахования, которые были заявлены на 2009 год, украинские перестраховщики не добирают объемы, т.к. падают объемы грузоперевозки, снижаются объемы строительства и, соответственно, заявленные суммы платежей, которые должны быть застрахованы и исходя из которых исчислялся перестраховочный тариф. Поэтому на следующий год западные перестраховщики более скрупулезно подойдут к расчету стоимости своих услуг. Но какого-то глобального ухудшения или изменения отношений нет, работа идет в текущем режиме.

- Госфинуслуг заявила о том, что будет рассматривать вопрос продажи страховых портфелей компаний, которые оказались в затруднительном финансовом положении. Насколько это интересно крупным страховщикам? Обращались ли в компанию с подобными предложениями?

- Таких переговоров нет и, наверное, сейчас мы вести их не будем. Обращения к нам были неоднократно по поводу возможности покупки или просто вхождения в долю без какой-либо платы, как говорят символически за 1 грн. Опасно это дело тем, что активов в таких компаниях, как правило, не осталось, особенно ликвидных активов, а обязательства еще будут расти, поскольку данные компании набрали довольно большие портфели. Выгодно это лишь в том случае, если активы или возможные активы, я имею в виду их взносы в МТСБУ и все, что может быть приравнено к активам, будут сопоставимы с возможными убытками. Но как только убыточность начинает сильно перевешивать и учитывая, что не по всем компаниям можно до конца понять цепочку - какие убытки есть, какие убытки перестрахованы и у кого они перестрахованы, чтобы они не были по кругу перестрахованы, так как можно два раза потерять на выплате, нужно быть очень внимательным.

- Эксперты страхового рынка прогнозировали, что в текущем году можно ожидать сокращения количества страховщиков. Каково Ваше мнение по данному вопросу.

- Юридически количество может не сократиться, или сократиться на несколько компаний, у которых официально отзовут лицензию. Мой прогноз – число реальных игроков рынка сократится приблизительно втрое. Причины разные. На сегодняшний момент ряд компаний уже не работают, их практически нет, хотя есть полный перечень лицензий, они даже кое-как страхуют, но им только чудо может помочь. У них не осталось региональной сети, хотя ранее она была огромной.

- Сколько, по Вашему мнению, на украинском страховом рынке должно остаться компаний?

- На сегодня зарегистрировано более 460 страховых компаний. По моему мнению, из этого числа только 1/3 - активные игроки, где-то 180 компаний, которые мы ощущаем в роли конкурента, сильного или слабого, но конкурента. Остальные - либо кэптивные игроки, т.е. работают при одном предприятии, либо созданные под определенные цели. Но 180 компаний - тоже многовато. Как по мне, 20-30 компаний - максимальное число, которое может быть, и наверно еще компаний 60 - региональные игроки. То есть, примерно до 100 страховых компаний - оптимальное число для того, чтобы на сегодняшний день покрывать страховой рынок услугами и жить мирно. Кризис хорош тем, что показал, у какой компании бизнес был более близок к рыночному, правильным, оптимальным, а кто работал на диком рынке. Тот, кто работал на диком рынке, кто на нем нахапал, тот на сегодняшний момент уже сходит с дистанции.

- Как может измениться структура страхового портфеля украинских компаний в текущем году?

- Пропорционально садятся все виды. КАСКО может сильно сказаться на тех страховых компаниях, которые были зависимы от страхования автомобилей, у которых этот продукт занимал 90% портфеля. У таких компаний будет, скорее всего, очень резкое снижение доли КАСКО. По нашей компании ситуация не сильно меняется, поскольку КАСКО никогда не находилось на опасном уровне. Немного снизится доля ОСАГО, в первом квартале прошлого года был пик ОСАГО. Сегодня удлиняются полиса по сроку, но не значительно.

Еще одно из изменений, которое мы обсуждали по ОСАГО. Это - отменить короткие полиса, оставить минимум полугодичные, оставить только то, что может помочь рынку. Не секрет, что у нас очень много полисов коротких, которые покупаются под прохождение техосмотра. В профильном Комитете ВР есть понимание данного вопроса, теперь нужно время, чтобы эти изменения принять. Но я считаю, что в течение года это сделать реально.

- Как в текущем году продается добровольное медицинское страхование? Как на продвижение данного продукта повлиял кризис?

- Так получилось, что мы не делали сильный упор на медицинское страхование (ДМС), мы на этом рынке никогда не занимали ведущих позиций, находились приблизительно во втором десятке. Поэтому в нашей компании данный вид страхования развивался в большей степени регионально. Основные крупные клиенты остаются. Выросла убыточность по данному виду, так как цены на лекарства поднялись сильно, еще больше, чем на запчасти к автомобилям. Медицина становится дорогой и поэтому программы по 20 грн. в месяц страхового платежа на сегодняшний момент уже крайне нерентабельны, да они и ранее вызывали большие вопросы. Этот вид страхования будет дорожать, многие компании сейчас намерены пересмотреть отношение к продукту, как и ряд аптечных сетей пересмотрят отношения со страховиками. Сейчас существует довольно большая дебиторская задолженность страховщиков перед аптеками в плане несвоевременной, или вообще непроплаты по договорам. Поэтому на этом рынке еще будут перетасовки, но думаю, основные, крупные игроки за счет объема портфелей смогут выжить.

- Насколько сегодня трудно продвигать страхование имущества?

- Его всегда было трудно продвигать, он всегда был тяжелым, хотя продукт недорогой. Подавали в основном через банки, где имущество становилось объектом залога. Наиболее продаваемы недорогие продукты для физических лиц, в частности, страхование домов в селах и страхование домашнего скота. Продукты очень недорогие и довольно популярные среди сельского населения. Как раз небогатые люди чувствуют необходимость страхования.

- Каковы результаты работы СГ «ТАС» в первом квартале? Изменилась ли структура страхового портфеля компании?

- Структура портфеля сильно не изменилась, осталась на уровне прошлого года. Если брать транспортные риски, то они в структуре портфеля занимают примерно 55-60%, это - КАСКО, ОСАГО и «Зеленая карта». Имущественные риски занимают порядка 20%. Все остальные - грузоперевозки, авиация, медицинское, личное страхование.

В целом, по страховым платежам наблюдается снижение поступлений в первом квартале порядка 20%, по сравнению с первым кварталом 2008 года. Выплаты выросли незначительно, хотя по сравнению с первым кварталом п.г. рост порядка 10-15%.

- В условиях кризиса, какие каналы продаж страховых продуктов использует компания и какие их них наиболее эффективные?

- Агентская сеть - единственный канал продаж, который на сегодняшний момент себя оправдывает. В целом, эффективны те каналы, которые не зависят от банков или от собственника. Сегодня агентская сеть состоит из более 3 тыс. агентов. Она расширяется автоматически, не требует постоянных затрат, кроме затрат на обучение. Есть активные агенты, которые регулярно приносят доходы и именно на них направлена наша работа.

- Планируется ли реструктуризация региональной сети?

- Мы уже все сделали, наши подразделения работают в безбалансовом режиме. 1 марта полностью завершили процесс централизации страхового и бухгалтерского учета компании, других изменений структуры сети не будет. Закрытие отдельных центров продаж и открытие новых - процесс текущий, мы всегда за этим пристально следим. В принципе, большую часть неэффективных подразделений мы сократили, сейчас могут закрываться те подразделения, которые работают неэффективно, и у которых нет перспектив, или наоборот будут открываться новые под конкретных людей, регион, бизнес. Сегодня у компании 28 региональных представительств - дирекций и филиалов, 360 центров продаж, что на 40% меньше, чем было до начала кризиса.

- Планируется ли в текущем году увеличение уставного капитала компании?

- Теоретически да, но вопрос зависит от акционеров. Дополнительная капитализация всегда нужна, и это вопрос обсуждался не раз. Мы достаточно капитализированы на сегодняшний день не только за счет уставного капитала, но и за счет тех активов, которые находятся на балансе страховой группы «ТАС». Мы одна из образующих компаний финансового холдинга, владеем несколькими активами, которые входят в финансовую группу «ТАС», поэтому суммарная капитализация у нас неплохая. От увеличения капитала компания не отказалась бы, ведь это ресурсы для обеспечения оперативности деятельности, они дают возможность инвестировать в те или иные технологические процессы, от которых в данный момент отказались. Крайней необходимости в капитализации у нас сегодня нет, но если это будет, мы не откажемся.

- Обсуждался ли с акционерами вопрос расширения бизнеса за счет приобретения других страховщиков?

- Вопрос очень активно обсуждался в прошлом году. Более того, велись предметные переговоры в плане покупки того или иного игрока, или доли в том или ином страховом бизнесе. На сегодняшний момент подобного нет. Мы внимательно присматриваемся к рынку, но конкретных шагов по поглощению не делаем. Если в прошлом году была возможность роста, то сегодня такой перспективы нет.

Вел беседу Алексей Савченко (УНИАН)