На межбанке к 12:00 доллар вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0625/8,0945, к 12:00 сузился спрэд 8,0820/8,0940.

Как сообщает ФК "Интербизнесконсалтинг", торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2416/34, к 12:00 цены поднялись 0,2431/40. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 33,1800 (-0,3600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3190/92, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,6280/10,6845, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6525/10,6800.