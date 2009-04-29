VISA возобновила обслуживание платежных карт «Родовид Банка»

Международная платежная система VISA 28 апреля в полном объеме возобновила обслуживание платежных карт ОАО «Родовид Банк», которое было прекращено в связи с ухудшением финансового состояния банка и введением в него временной администрации.

Как сказано в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН, со вчерашнего дня держатели платежных карт VISA «Родовид Банка» могут снимать наличные и осуществлять операции во всех торговых точках в рамках действующих лимитов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Родовид Банк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Временным администратором назначен член правления Нацбанка, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составляли 13 млрд. 195 млн. 714 тыс. грн., обязательства – 11 млрд. 785 млн. 481 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 410 млн. 233 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

Чистая прибыль «Родовид Банка» по итогам 2008 года составила 35 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

Президентом «Родовид Банка» является Сергей БУБКА.

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Родовид Банк», состоявшемся 26 февраля, было принято решение о необходимости участия государства в капитале банка с долей не менее 50% плюс 1 акция.