Госбюджет Украины вышел в плюс почти на 39 миллиардов
Доходы госбюджета за этот период составили 527,589 млрд грн, расходы – 489,077 млрд грн.
Государственный бюджет Украины за январь-август 2017 года выполнен с профицитом на уровне 38,470 млрд грн против 42,936 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы госбюджета за этот период составили 527,589 млрд грн, расходы – 489,077 млрд грн.
Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-август 2017 года выполнен с профицитом на уровне 68,645 млрд грн против 11,288 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.
Доходы сводного бюджета за этот период составили 667,157 млрд грн, расходы – 598,288 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 млрд грн, или 2,9% ВВП.
Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагает доходы в размере 771 млрд грн, расходы – 841 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.