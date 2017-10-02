Нацбанк назвал причины падения гривни в сентябре

Национальная валюта Украины за месяц по состоянию на 29 сентября подешевела к доллару США по официальному курсу на 3,7%.

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Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за сентябрь, по сравнению с началом года стоимость гривни к доллару остается выше на 2,5%.

«Девальвационное давление на гривню в сентябре главным образом носило сезонный характер, вызванный традиционным ростом спроса на иностранную валюту со стороны нефте- и газотрейдеров, который усиливался умеренным ростом цен на нефть на мировом рынке», - говорится в обзоре.

Кроме того, как отметил НБУ, снизились объемы предложения наличной валюты со стороны населения при одновременном росте спроса на нее, что в значительной степени также объясняется сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения.

Как сообщал УНИАН, повышенный спрос на валюту на межбанковском валютном рынке Украины с конца августа 2017 года вынудил НБУ после почти двухмесячного перерыва практически еженедельно выходить на межбанк с интервенциями, в ходе которых регулятор продал банкам почти 166 млн долл.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке сегодня к 11:00 установился на уровне 26,6718 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.