Гривня начала второй месяц осени снижением к доллару

В понедельник, 2 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,65/26,68 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,2977/31,3329 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4606/0,4617 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,6686 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 138 сделок на сумму 61,94 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,63 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,46/31,50 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 грн/рубль.