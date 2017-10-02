Госдолг Украины вырос до 76,6 миллиарда долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины за август 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд долл., или на 0,7%, - до 76,56 млрд долл. США по состоянию на 31 августа.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период сократилась на 12,82 млрд грн, или на 0,7%, - до 1,958 трлн грн.

Согласно приведенным данным, с начала года - за январь-август - государственный и гарантированный государством долг вырос на 7,9% в долларовом эквиваленте, на 1,5% - в гривневом эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июль вырос на 7,2% - до 75,01 млрд долл. в долларовом эквиваленте, на 2,1% - до 1,957 трлн грн в гривневом эквиваленте.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.