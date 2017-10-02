Остаток денег на счете Госказначейства сократился на 5%

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2017 года составил 60,031 миллиарда гривень, что на 3,12 миллиарда гривень, или на 4,94%, меньше показателя на 1 сентября.

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Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с показателем на начало текущего года остаток средств на ЕКС в июне вырос в 4,21 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а по сравнению с 1 октября 2016 года - в 4,45 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2017 года составил 61,151 миллиарда гривень, что является максимальным значением показателя с начала 2003 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.