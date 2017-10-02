В Житомире продолжается голосование за лучшие проекты бюджета участия в следующем году

В Житомире продолжается голосование за лучшие проекты бюджета участия, которые будут реализованы в 2018-м году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в Житомире уже проголосовали всего 445 человек. Голосование началось вчера, продолжается сегодня и будет продолжаться до 10 октября.

«Бюджет участия – это демократический процесс, который предоставляет возможность каждому жителю участвовать в распределении средств местного бюджета. Для нас это - своеобразный индикатор того, что нужно людям», - прокомментировал сегодня этот проект заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов, якийтакож прголосував за бюджета участия.

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Как сообщал УНИАН, в этом году в Житомире выберут одновременно 5 лучших проектов из 60 поданных жителями города. Победители будут определены 14 октября по количеству полученных голосов среди проектов.

Бюджет участия – это возможность для жителей города самостоятельно определить, на что именно стоит направить бюджетные средства.