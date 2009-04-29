ЛСОУ: нужно создать совет по развитию финансового рынка

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) инициирует создание при Кабинете Министров Украины постоянно действующего Межведомственного совета по вопросам развития финансового рынка в новых экономических условиях.

Об этом говорится в сообщении ЛСОУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, к работе в совете будут привлечены представители правительства, Министерства экономики, Министерства финансов и других министерств и ведомств, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Национального банка Украины, Антимонопольного комитета Украины, СНБО, других органов государственной власти и управления, профессиональных объединений участников рынков, руководители финансовых учреждений, эксперты, ученые.

В сообщении отмечается, что с этим предложением ЛСОУ обратилась непосредственно к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

ЛСОУ подчеркивает, что непростая ситуация на финансовых рынках, в частности, в банковском секторе и страховании, усиленная негативными внешними факторами, требует оперативного и взвешенного реагирования со стороны органов государственной власти с учетом интересов участников финансовых рынков и при условии усиленной защиты прав клиентов финансовых институтов. Существующая система управления из-за несогласованности работы органов контроля и надзора приводит к попыткам спасать один сектор финансового рынка за счет других, тем самым подрывая доверие клиентов ко всем финансовым институтам Украины.

В ЛСОУ считают, что создание такой структуры повысит статус заданий, которые обсуждаются на финансовом рынке, и будет способствовать более эффективному решению проблем, возникающих в процессе деятельности рынка. «Такой комплексный подход позволит стабилизировать ситуацию, усилит влияние государства на национальную финансовую систему, и в то же время это не нуждается в увеличении расходов из государственного бюджета», – говорится в сообщении.

Лига готова к активному участию в работе Межведомственного совета и надеется на позитивное решение правительства уже в ближайшее время.