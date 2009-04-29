Томенко: ВР не допустит реанимации Тендерной палаты

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что Верховная Рада не даст согласия на принятие закона относительно тендерных закупок, который будет предусматривать “реанимацию Тендерной палаты в виде Тендерной комиссии или другого института”.

Такое мнение он высказал сегодня корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, сегодня состоялось заседание Совета коалиции, на котором обсуждались вопросы относительно работы парламента во время следующей пленарной недели, 12 - 15 мая. В частности, заметил он, острая дискуссия возникла вокруг возможности принятия подготовленных ко второму чтению законопроектов относительно тендерных закупок и игрального бизнеса. “Я убежден, что парламент не даст согласия на принятие законопроекта, который будет реанимировать Тендерную палату в любом виде”, - сказал заместитель председателя ВР.

Кроме того, добавил он, во время заседания Совета коалиции обсуждался вопрос о готовности правительства представить на рассмотрение парламента план антикризисных законопроектов и решений.

Н.ТОМЕНКО также не исключил, что на следующей пленарной неделе может быть рассмотрен проект программы приватизации. При этом, по его словам, принято решение, что до начала пленарной недели будут привлечены правительственные чиновники и украинские и международные эксперты к подготовке указанных законопроектов, чтобы они полностью отвечали международным стандартам.