СК «Провидна» увеличила сбор страховых платежей

Страховая компания «Провидна» по итогам первого квартала 2009 году увеличила сбор страховых платежей в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 164,3 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении страховщика со ссылкой на председателя правления СК «Провидна» Ирину СИРЕНКО.

В сообщении указывается, что в первом квартале 2009 года сумма страховых платежей по личному страхованию выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза и составила 50,4 млн. грн. Страховые платежи по страхованию имущества увеличились в 3,6 раза – до 77,3 млн. грн. Сумма премий по страхованию ответственности в 3,3 раза превысила показатель за январь-март 2008 года и составила 1,1 млн. грн.

За отчетный период компания выплатила клиентам 72,3 млн. грн. – в 2,8 раза больше, чем в первом квартале 2008 года.

Размер страховых резервов достиг 310,3 млн. грн., что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода 2008 года.

Активы компании выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составили 586,2 млн. грн. Уставный фонд компании на 1 апреля составлял 238,6 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Провидна» (правопреемник ЗАО «СК ИФД КапиталЪ Страхование») работает на страховом рынке Украины с 1995 года. С 2006 г. входит в группу компаний «Росгосстрах». Компания представлена 419 офисами в 386 городах Украины.

Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг, в который входят ОАО «Росгосстрах», 3 региональных и 7 межрегиональных универсальных страховых компаний.

СК «Провидна» по итогам 2008 года собрала страховых платежей на сумму 374 млн. грн., страховые выплаты составили 124,9 млн. грн.

На 1 января 2009 года страховые резервы компании составили – 163,1 млн. грн., уставный капитал – 238,6 млн. грн.

В середине июля 2008 года Антимонопольный комитет Украины разрешил GOGNES HOLDING LIMITED (г. Никосия, Кипр) приобрести более 50% акций ЗАО «Страховая компания «Провидна».