СК «Ильичевская» увеличила сбор страховых платежей

Страховая компания «Ильичевская» в январе-марте текущего года собрала страховых платежей на сумму 2 млн. 463 тыс. грн., что на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2008 года (1 млн. 982 тыс. грн). Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в первом квартале компания выплатила клиентам 96 тыс. грн. страхового возмещения, что в 4,73 раза больше, чем в январе-марте прошлого года (20,3 тыс. грн.).

Также сообщается, что резервы компании на 1 апреля 2009 года составили 13 млн. 196 тыс. грн., что на 76% больше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Активы на 1 апреля текущего года составили 31 млн. 806 тыс. грн., что на 42,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Уставный капитал компании - 27,48 млн. грн.

Справка УНИАН. ОДО "СК "Ильичевская" работает на страховом рынке с конца января 2005 года. Компания специализируется на добровольном страховании жизни.

Страховые платежи СК «Ильичевская» по итогам 2008 года составили 8,921 млн. грн., страховые выплаты - 94,8 тыс. грн..

Учредителем ОДО «СК «Ильичевская» (95% уставного капитала) является ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».