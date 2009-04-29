АУБ: Нацбанк должен продавать валюту комбанкам

Ассоциация украинских банков (АУБ) намерена инициировать продажу Национальным банком Украины валюты коммерческим банкам для того, чтобы последние могли выполнить свои обязательства по возвращению валютных депозитов своим вкладчикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент АУБ Александр СУГОНЯКО заявил сегодня на пресс-конференции.

При этом он отметил, что в апреле отток гривневых депозитов из банковской системы практически прекратился, однако сохраняется отток вкладов в иностранной валюте.

По мнению А.СУГОНЯКО, целесообразно было бы сохранить мораторий на досрочное расторжение депозитных договоров, однако не распространять его действие на договора, которые будут заключены, например, после 1 мая т.г.

Президент АУБ также отметил, что объем проблемных кредитов на сегодняшний день в банковской системе составляет 3,9%, из них более половины – кредиты физических лиц. По его прогнозу, во втором квартале объемы проблемной задолженности будут увеличиваться.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.