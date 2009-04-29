Чистый убыток банка «Киев» составил 382 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 г. чистый убыток банка «Киев» составил 382,009 млн. грн. против прибыли 5,279 млн. грн. в первом квартале 2008 г. Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №75.

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте уменьшились на 13% и на 1 апреля составили 4 млрд. 261 млн. 980 тыс. грн., обязательства – на 6% - до 4 млрд. 53 млн. 980 тыс. грн., собственный капитал – почти в три раза – до 207 млн. 999 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 225 млн. грн.

По данным АКБ "Киев", на 1 апреля 2009 г. акциями банка владели: ОАО "Киевпроект" (прямое участие - 15,27%, опосредованное - 4,98%), Виктор МАРЧЕНКО (прямое участие - 23,93%, опосредованное - 23,7%), Николай МАРЧЕНКО (прямое участие - 23,7%, опосредованное - 23,93%).

Справка УНИАН. Национальный банк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временного администратора в АКБ “Киев”. На сегодня временным администратором в банк назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

Банк «Киев» входит в семерку банков, которые планирует рекапитализировать государство. По словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, государство претендует на 99% акций банка «Киев».