Банк «Финансы и Кредит» сократил прибыль в 56 раз

Банк «Финансы и Кредит» в первом квартале текущего года сократил чистую прибыль в 56 раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 0,224 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №76.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период уменьшились на 0,7% и на 1 апреля составили 18,316 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 1%, до 16,078 млрд. грн., обязательства – на 0,8%, до 15,840 млрд. грн. Собственный капитал банка существенно не изменился и на конец квартала составил 2,477 млрд. грн., уставный капитал остался на уровне 2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка по состоянию на 1 января 2009 года являются АТ «F&C Realty» – 46,67%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Банк «Финансы и Кредит» входит в список банков, которые могут быть рекапитализированы при участии государства.

С 17 апреля 2009 года в банке введен куратор Нацбанка Украины.

В 2008 году банк «Финансы и Кредит» сократил чистую прибыль на 49% – до 143 млн. грн.