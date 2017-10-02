Нацбанк укрепил официальную гривню к евро, но опустил к доллару

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2665,4606 (2 октября – 2657,8496)

100 EUR – 3130,3169 (2 октября – 3137,8572)

10 RUR – 4,6105 (2 октября – 4,5812)

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Как сообщал УНИАН, 2 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,63 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,24/31,28 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6546 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 542 сделки на сумму 303,22 миллиона долларов.