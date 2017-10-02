Ежемесячно Житомирщина экономит до 3 миллиона гривен благодаря системе Prozorro

Ежемесячно Житомирщина экономит 2-3 млн грн благодаря системе Prozorro. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом заявил председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

«Экономить 2-3 миллиона ежемесячно – это результат открытых и прозрачных закупок. Считаю, что уже никому не нужно доказывать, что эта система необходима и работает. Кроме экономии средств, есть и позитив в отношении открытости – сегодня каждый желающий может видеть, что и за сколько закупает учреждение. А, как все мы понимаем, общественность – лучший контролер», – сказал Гундич.

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По информации департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества облгосадминистрации, общая сумма сэкономленных средств с начала использования электронных торгов составляет 37 млн грн.

Так, за август этого года благодаря использованию системы Prozorro учреждениям области удалось сэкономить почти 2 млн грн. По состоянию на 1 сентября, учреждения области на электронных торговых площадках разместили и успешно завершили 5 тыс. 939 закупок на сумму 217,9 млн грн.