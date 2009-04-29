ТАС: страховщики будут вынуждены повысить тарифы по автоКАСКО

В ближайшей перспективе страховщики будут вынуждены пересмотреть тарифы по автоКАСКО. Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

По его словам, пересмотр связан с удорожанием стоимости ремонта поврежденных автомобилей.

Также Д.ГРИЦУТА считает, что сегодня необходимо рассматривать вопрос увеличения ориентировочно в три раза лимитов ответственности страховщика по договорам ОСАГО, так как существующие их значения не защищают владельцев полисов. Базовый тариф при этом может вырасти в 2,5 раза.

Кроме того, Д. ГРИЦУТА считает, что рост цен на медикаменты приведет к повышению стоимости добровольного медицинского страхования. При этом сети аптек также пересмотрят программы сотрудничества со страховщиками.

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