«Укргазбанк» сократил чистую прибыль в 7 раз

ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) в I квартале 2009 года сократил чистую прибыль в 7 раз по сравнении с январем-мартом 2008 года – до 4,162 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №77 от 29 апреля.

Активы банка за указанный период уменьшились на 15% и на 1 апреля составили 12,496 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 2% – до 9,223 млрд. грн., обязательства - на 17% - до 11,040 млрд. грн. Собственный капитал существенно не изменился и на конец квартала составил 1,456 млрд. грн., уставный капитал оставался на уровне 0,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

Чистая прибыль ОАО «Укргазбанк» в 2008 г. составила 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года ООО "Финансово-инвестиционный альянс" владело 40,1975% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%. Бенефициарными собственниками банка, по данным международного рейтингового агентства Fitch, являются депутат Верховной Рады Василий ГОРБАЛЬ (39%) и депутат Киевсовета Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).

«Укргазбанк» входит в список банков-претендентов на рекапитализацию при участии государства.