Чистая прибыль банка «Аркада» уменьшилась вдвое

По итогам первого квартала 2008 года чистая прибыль банка «Аркада» уменьшилась почти в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1 апреля составила 3,993 млн. грн. Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 апреля №№78-79.

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте уменьшились на 3% и на 1 апреля составили 1 млрд. 233 млн. 707 тыс. грн., обязательства – на 9% - до 952 млн. 525 тыс. грн., собственный капитал вырос на 26% - до 281 млн. 182 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале увеличился на 37% и на 1 апреля составил 200,445 млн. грн.

Справка УНИАН. Банк «Аркада» создан в 1993 году и выступает финансовым партнером холдинговой компании «Киевгорстрой».

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. его акциями владели: ООО «Компания развития строительства», прямое участие – 43,5886%, опосредованное – 4,2406%; ООО «Фирма «Девелопер», прямое участие – 15,0892%, опосредованное – 47,8292%; председатель правления банка Константин ПОЛИВОДА, прямое участие – 0,0312%, опосредованное – 68,0569%; Владимир ПОЛЯЧЕНКО, опосредованное участие – 68,0569%.