Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2017-2018 годах на 2-3%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2017-2018 годах на 2-3%.

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Как говорится в сообщении агентства, показатели богатства Украины по международным стандартам остаются слабыми, хотя экономика страны продемонстрировала некоторое восстановление, показав рост в 2016 году на 2,2% после падения в 2015 году на 9,9%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,6%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.