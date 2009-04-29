«Хоум Кредит Банк» сократил прибыль в 4 раза

В январе-марте 2009 года чистая прибыль ОАО «Хоум Кредит Банк» сократилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 апреля т.г. составила 268 тыс. грн.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» №78-79 от 29 апреля 2009 г.

Согласно предоставленной информации, активы банка в первом квартале т.г. уменьшились на 2,5% и на 1 апреля составили 1 млрд. 731 млн. 380 тыс. грн., обязательства – на 3%, до 1 млрд. 405 млн. 526 тыс. грн., собственный капитал незначительно увеличился – до 325 млн. 854 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 307,35 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Хоум Кредит Банк» (ранее ЗАО "Агробанк") основано в декабре 2002 года.

100% акций банка владеет компания Home Credit B.V. (Нидерланды).

Home Credit Group является членом ведущей международной финансовой группы компаний PPF.