Товарооборот между Украиной и Австралией вырос почти на 60%

Товарооборот между Украиной и Австралией в январе-июле 2017 года вырос на 56,3% - до 112,93 миллиона долларов, из которых украинский экспорт составил 7,82 миллиона долларов (+53,8%), а импорт австралийских товаров - 105,11 миллиона долларов (+56,5%).

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Об этом сообщила пресс-служба правительства по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с президентом Сената Австралии Стивеном Перри.

"За 7 месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Австралией вырос до 112,93 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба отметила, что Гройсман призвал австралийскую сторону к углублению взаимовыгодного сотрудничества.

"Географически мы находимся далеко, но в этот исторический период мы можем углубить наши отношения. Хочу подтвердить наше желание углублять дипломатические и политические связи, а также активизировать наше экономическое сотрудничество. Убежден, нам необходимо искать механизмы сотрудничества в экономической сфере, так как потенциал, который мы имеем сегодня в двусторонней торговле, гораздо больше, чем мы имеем реальные цифры", - подчеркнул премьер.

В частности, Украина заинтересована развивать сотрудничество в нефтегазовой, металлургической, химической, энергетической, автомобильной промышленности и в области инфраструктуры, а также готова предложить проекты модернизации производственных процессов в различных отраслях и обсудить возможности поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции в Австралию.

Справка УНИАН. По информации украинского правительства, Австралия заинтересована инвестировать в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, профессиональную, научную и техническую деятельность, информационные технологии и телекоммуникации. Украина представляет интерес также с учетом близости к ЕС и существования Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Отдельное направление сотрудничества - возможность организации поставки энергоносителей, в частности угля, в Украину.

Австралия предоставляет целевую поддержку пострадавшим украинским регионам в рамках программы Direct Aid Program - это программа малых грантов правительства Австралии, которая охватывает ряд отраслей, в частности поддержку людей с ограниченными возможностями. По информации Союза украинских организаций Австралии, в этой стране проживает до 38 тысяч украинцев.