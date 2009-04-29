«БТА Банк» меняет название на «АМТ-Банк»

Акционеры «БТА Банка» приняли решение изменить название банка на «АМТ-Банк».

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, такое решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров банка, которое состоялось 28 апреля.

«В капитале украинского ОАО «БТА Банк» доля акций казахстанского БТА несущественна и составляет менее 10%. Казахстанский БТА не может оказать влияния на развитие деятельности украинского банка и выполнение своих обязательств перед клиентами и кредиторами», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в официальном интернет-издании ГКЦБФР была обнародована информация о том, что казахстанский «БТА Банк» уменьшил свою долю в капитале ОАО «БТА Банк» с 49,9883% до 9,9975% акций. При этом новая структура акционеров не обнародовалась.

Позже казахстанский АО «БТА Банк» на запрос УНИАН заявил, что остается собственником 49,9% акций украинского «БТА Банка».

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 2 млрд. 735 млн. 47 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 204 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 530 млн. 791 тыс. грн., уставный капитал - 1,5 млрд. грн.

В первом квартале т.г. чистая прибыль «БТА Банка» увеличилась в 2,3 раза - до 440 тыс. грн.