Продажи новых автомобилей в Украине упали

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в первом квартале 2009 года сократились на 69,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 34,688 тыс. штук (в первом квартале 2008 г. - 115 097 штук).

Об этом говорится в аналитическом отчете о состоянии автомобильного рынка Украины, России и Республики Беларусь за первый квартал 2009 года, подготовленном Международным автомобильным холдингом «Атлант-М» и размещенном на сайте компании.

Согласно документу, объем продаж в первом квартале т.г. оказался на уровне трехлетней давности (начала 2006 года).

В Украине, в отличие от России, в структуре авторынка в I квартале 2009 г. произошел перелом тенденций 2004-2008 гг., когда росла доля новых иномарок, а доля отечественных автомобилей и импорта подержанных иномарок сокращалась. Ввиду девальвации гривни, повышения таможенных пошлин, а также постепенного сокращения складов иномарок 2008 года по сниженным ценам, доля отечественных автомобилей начала увеличиваться, а доля иномарок сократилась на 5%.

Лидером в Украине под воздействием фактора местной сборки, а также снижения цен в феврале стала марка Hyundai. На 2 место благодаря распродаже склада 2008 года поднялась Toyota. Китайская Chery поднялась с 4 на 3 место, оттеснив Chevrolet, а марка Geely, допустив минимальное снижение продаж (-4,8%), взлетела с 16 на 5 место. Некогда лидер среди импортных марок (без местной сборки) Mitsubishi опустилась с 3 на 6 место (основные склады были проданы еще в конце 2008 года, кроме того, со снижением курса евро у моделей марки резко возросло количество конкурентов).

Все марки, за исключением китайской Great Wall, продемонстрировали в I квартале 2009 г. падение продаж относительно аналогичного периода 2008 года.

Объем продаж в премиум-сегменте снизился несколько меньше, чем рынок в целом. По итогам I квартала размер сегмента сократился с 4994 авто годом ранее до 1858 машин, то есть на 63%. Наибольшее падение продаж у Lexus (-73%), Infiniti (-72%), Acura (-71%) и Land Rover (-65%).

В структуре рынка можно говорить о некотором снижении доли малых классов А, B и С в пользу класса D, внедорожников, а также коммерческой техники. Если до кризиса имело место усиление тенденции смещения потребительских предпочтений в пользу более дорогих автомобилей, то сейчас видно, что на существенно сократившемся рынке платежеспособный спрос сохраняется именно в этих более дорогих сегментах (на уровне порядка 20000 евро).

Как сообщал УНИАН, по информации президента корпорации «Богдан» Олега СВИНАРЧУКА, продажи новых легковых автомобилей по итогам 2009 года в Украине могут сократиться в 4 и более раз, по сравнению с 2008 годом – до 120-140 тыс. штук.