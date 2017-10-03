Суд в Германии постановил, что кофе с булочкой - неполноценный завтрак

Суд в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия постановил, что пирожное и кофе или чай нельзя считать полноценным завтраком, и поэтому такой перекус не подлежит налогообложению. Об этом сообщает The local.de, передает Европейская правда.

В решении, которое было вынесено налоговым судом немецкого города Мюнстер, говорится, что завтрак не состоит просто из булки и горячих напитков, поскольку должны быть еще холодные нарезки, сыр или спреды.

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Налоговый суд постановил, что из-за отсутствия спредов и других видов начинок, которые используются вместе с булочкой, компания, которая стала предметом рассмотрения в суде, не предоставляла полноценного завтрака.

В частности, речь идет о компании по выпуску программного обеспечения, которая для персонала, клиентов и гостей ежедневно бесплатно предоставляла в столовой горячие напитки, такие как кофе и простые булочки.

Отмечается, что налоговая служба определила такую ​​услугу как "бесплатное питание работников в форме завтрака".

Учитывая рост цен в течение последних нескольких лет, налоговая администрация потребовала от компании выплатить дополнительный налоговый платеж от 1,50 до 1,57 евро на одного сотрудника в день, и осуществить выплаты за такой "завтрак" за период с декабря 2008 года по декабрь 2011 года.

Однако, судьи в налоговом суде в Мюнстере отклонили требования налоговой службы.