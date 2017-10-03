Пенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровня

Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября 2017 года может вырасти до 1 452 гривень, а не до 1 373 гривень, как планировалось ранее, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко в Twitter.

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"Сегодня (2 октября - УНИАН) на совещании с народными депутатами, с руководителями фракций, на котором обсуждалась пенсионная реформа, было принято еще одно важное решение: что мы готовы, и у нас есть для этого ресурс, чтобы с 1 октября минимальный размер пенсии вырос не до 1 373 гривень, как планировалось ранее, а чтобы минимальный размер пенсии вырос до 1 452 гривень", - сообщил вице-премьер-министр вечером 2 октября в эфире одного из радиоканалов. Как сообщает Правительственный портал, Розенко добавил, что повышение пенсионных выплат станет возможным в случае принятия Верховной Радой пенсионной реформы.

"То есть, минимальная пенсия может вырасти не на 60 гривень, а на 140. А это означает, что 8 миллионов пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной, получат более существенное повышение", - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, средний размер пенсии в Украине в сентябре 2017 года составил 1 886,78 гривни.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную Раду 3 октября рассмотреть и принять пенсионную реформу.

В рамках реформы правительство планирует провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 гривень, ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, повышение пенсий путем их осовременивания в комплексе с проведением системных изменений, которые восстанавливают функционирование пенсионной программы, является на сегодняшний день единственным вариантом для выхода из кризиса, и первым шагом на пути надлежащего денежного обеспечения пенсионеров.

Международный валютный фонд ранее заявлял, что принятие пенсионной реформы является критически важным для выделения Украине следующего транша.