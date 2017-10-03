Украинский экспорт в США вырос в 2,2 раза - Кубив

Украинский экспорт в США в январе-июле 2017 года вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 471 миллион долларов.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter со ссылкой на слова министра Степана Кубива в ходе седьмого заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям.

"За семь месяцев 2017 года экспорт из Украины в США вырос в 2,2 раза - до 471 миллиона долларов", - сказал Кубив.

По его словам, за весь 2016 год экспорт украинских товаров в США составил суммарно 426,6 миллиона долларов. При этом в текущем году рост экспорта был достигнут в том числе за счет увеличения поставок черных металлов - в 2,4 раза.

Позднее Кубив сообщил на своей странице в Facebook, что перспективными сферами сотрудничества Украины и США являются энергетика, промышленность и агропромышленный комплекс.

"Наиболее перспективным является наше сотрудничество в энергетике, включая возможности приватизации, а также взаимодействие в торговле в рамках ВТО, и сотрудничество в промышленности. Учитывая популярность украинской аграрной продукции на рынке США, мы обсудили расширение инвестиционного сотрудничества в АПК. Американские коллеги очень положительно настроены на совместные проекты, отмечают успехи в реформах, в частности дерегуляции, улучшении инвестиционного климата в Украине", - написал Кубив.

В свою очередь, как сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter, торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, что США являются рынком в фокусе экспортной стратегии, исходя из которой Украина "недоторговывает" с этой страной на 1,9 миллиарда долларов.

"США - рынок в фокусе для украинского экспорта. Мы «недоторговываем» на сумму 1,9 миллиарда долларов", - сказала Микольская.

Как сообщал УНИАН, украинский бизнес имеет возможность пользоваться Генеральной системой преференций США, в рамках которой предусмотрен беспошлинный экспорт около 5000 видов товаров.