Налог на взятки в Украине: фантастика или реальность (видео)

Когда это вводилось в Украине, то речь шла о дополнительной уголовной ответственности для тех, кто берет взятку. И пока одни открещиваются от миллионов, есть должностные лица, которые уже готовы делиться с народом. Об этом говорится в сюжете программы "Гроши".

"Фактически, человек, который получил взятку, как правило, он не декларирует его в своей налоговой декларации и потом, когда человека привлекают к уголовной ответственности за взяточничество, дополнительно всегда такому человеку можно предъявить обвинение в уклонении от уплаты налогов", - говорит адвокат Михаил Ильяшев.

Украина не первая страна, которая пыталась легализовать взятки. Например в Венгрии еще 10 лет назад велись подобные дискуссии. Но если соседям ничего не удалось, то в Украине эта норма работала еще в 2012 году. Так, кандидат экономических наук Людмила Олейникова даже нашла приговоры, где чиновников обязывали уплатить налог на взятку. Эти служащие были уволены с должностей и обязаны были уплатить налог в размере 15% от суммы взятки.

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Адвокат пояснил, что такая статья сейчас будет применяться, когда взяточничество задокументировано, потом оно установлено, а если поймали на "горячем", то всегда человек может сказать, что еще не настал срок уплаты налогов.

Активист Виталий Шабунин считает, что считает, что есть еще одна причина, по которой чиновники, даже пойманный на "горячем", не спешат вносить взятки в декларации.

"За неуплату налогов в тюрьму не сажают, нет такой санкции в статье, а вот за взятку сажают в тюрьму", - заявил он. По его мнению, об этом начнут думать, когда начнут "сажать за взятки".

Ранее сообщалось, что ГПУ задержала двух судей, которые пытались дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому в $300 тысяч.