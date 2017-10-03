Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в этом году на 2%

Всемирный банк сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2%, как и прогнозировал ранее.

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"Мы прогнозируем рост 2% на 2017 год", - сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в ходе презентации нового макроэкономического прогноза для Украины.

В то же время, она отметила, что 2% роста - недостаточно для Украины, чтобы повысить стандарты жизни украинцев до докризисного уровня.

По словам представителя Всемирного банка, реализация пакета реформ, включая земельную, пенсионную, а также реформы образования и здравоохранения, повышения адресности жилищно-коммунальных субсидий, позволят Украине выйти на 4% экономического роста и больше, в то время как промедление с этими реформами несет риск рецессии.

Согласно материалам Всемирного банка, в 2018 году ожидается рост экономики Украины на 3,5%, в 2019 и в 2020 годах – по 4%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Нацбанка, рост ВВП Украины в 2017 году составит 1,6%, в то время как в правительстве прогнозируют рост на 1,8%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 2%.