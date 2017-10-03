Всемирный банк оценил рост ВВП Украины в первом полугодии в 2,4%

Рост реального ВВП Украины в первом полугодии 2017 года составил 2,4%, считают во Всемирном банке.

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"Экономика выросла на 2,4% в течение первого полугодия", - сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач в ходе презентации нового прогноза для Украины.

Ранее Всемирный банк сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2%, однако, по оценкам инвестора, такой рост является недостаточным для повышения уровня жизни в Украине, и во избежание рецессии нужно ускорить земельную и пенсионную реформы, а также реформы образования и здравоохранения, повысить адресность жилищно-коммунальных субсидий.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году составит 1,6%, в то время как в правительстве прогнозируют рост на 1,8%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 2%.