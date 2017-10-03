После реформы социальная пенсия в Украине вырастет на 423 гривни

В результате принятия пенсионной реформы социальная пенсия в Украине увеличится почти на 423 грн и составит 1,373 тыс. грн.

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Об этом сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова в ходе пленарного заседания Верховной Рады.

«Много лет почти 1 миллион наших граждан, если они не имели надлежащего стажа или же по другим причинам, получали пенсию 940 грн, а этим законом она меняется почти на 423 грн. Они будут получать не меньше 1 373 грн», - сказала Денисова.

Глава комитета сообщила, что с 1 октября, согласно законопроекту, произойдет осовременивание размера пенсий, исходя из заработной платы 3 764 грн 60 коп. (средняя базовая заработная плата для расчета пенсии - УНИАН). По словам Денисовой, это почти в три раза больше, чем было.

«Планировалось с 1 октября осуществить перерасчет пенсий с использованием прожиточного минимума 1 312 грн. По предложению фракции Олега Ляшко учтен показатель на уровне 1 452 грн, а это уже не на 61 грн больше, как планировалось, а почти на 140. И это только минимум, который согласно этому закону произойдет», - сказала Денисова.

Как сообщал УНИАН, депутаты поддержали предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия работать сегодня без перерыва с 14.00 до 16.00, и работать на вечернем заседании до завершения рассмотрения пенсионной реформы.

Верховная Рада 13 июля 2017 приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн, ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.