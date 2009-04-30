Банк Японии оставил без изменения основную ставку
08:24, 30 апреля 2009Финансы
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На уровне 0,1%
Японский банк /центробанк/ оставил сегодня без изменения основную кредитную ставку на уровне 0,1%, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..
Ставка находится на этой практически нулевой черте уже пятый месяц подряд в интересах расширения возможностей кредитования для борьбы с экономическим кризисом.
За сохранение ставки на прежнем уровне единогласно на сегодняшнем заседании проголосовали все 8 членов правления Японского банка.
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