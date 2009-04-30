Темпы сокращения экономики США замедляются

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила накануне без изменений учетную ставку межбанковского кредита, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Впрочем, о повышении этой ставки в нынешних условиях острейшего финансово-экономического кризиса речи быть не может, а понижать ее просто некуда, поскольку она и так официально находится на рекордно низком уровне - от 0% до 0,25%. Чуть более года назад она держалась на уровне 4,25%.

"Экономика (США) продолжает сокращаться, хотя темпы сокращения, похоже, несколько замедляются", - говорится в распространенном в среду заявлении ФРС.

Согласно предварительным официальным данным Министерства торговли США, сокращение американской экономики в 1-м квартале текущего года составило 6,1 проц в пересчете на год. Эти оценки оказались хуже ожидавшихся специалистами. Рынки исходили из ориентировочного показателя спада в 5 проц.

Американцы все более оптимистично оценивают состояние экономики страны. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса общественного мнения, проводившегося исследовательской организацией Opinion Research по заказу телекомпании CNN.

Так, 37 проц респондентов считают, что экономика США находится в плачевном состоянии. В прошлом месяце так думали 48 проц участников аналогичного опроса, а в декабре 2008 г - 66 проц американцев. Сейчас 17 проц принимавших участие в опросе жителей США считают состояние американской экономики хорошим, что на 6 процентных пункта больше, чем в прошлом месяце.

Индикатором улучшения экономической ситуации в США, по мнению социологов, является снижение числа американцев, считающих экономику "вопросом номер один" для страны. Так, в ходе нынешнего исследования об этом заявили 55 проц респондентов, а в прошлом месяце такого мнения придерживались 63 проц опрошенных. "Когда дела в экономике плохи, жители страны, как правило уделяют ей больше всего внимания", - отметил руководитель службы опросов общественного мнения телекомпании CNN Китинг Холланд. Поэтому, "когда снижается число людей, для которых это является основной проблемой, можно говорить об улучшении экономической ситуации", добавил он.

В ходе нынешнего опроса также выяснилось, что 63 проц из числа участвовавших в нем американцев считают, что президент Барак Обама на протяжении первых 100 дней своего пребывания в Белом доме хорошо справлялся со своими обязанностями. При этом 68 проц респондентов сочли, что Б.Обама выполняет обещания, данные им избирателям в ходе предвыборной президентской кампании.

В целом же 69 проц американцев положительно относятся к Б.Обаме. Однако еще больше участвовавших в опросе жителей США - 73 проц хорошо отзываются о нынешней первой леди Мишель Обама. 64 проц опрошенных заявили, что они хорошего мнения о госсекретаре Хиллари Клинтон, а 51 проц респондентов заявили о своем позитивном отношении к вице-президенту Джозефу Байдену.