Всемирный банк ожидает инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%

Всемирный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине в 2017 году до 10%, как и прогнозировал ранее.

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«Мы ожидаем, что индекс потребительских цен составит 10%», - сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач в ходе презентации нового прогноза для Украины.

Согласно материалам Всемирного банка, в 2018 году ожидается замедление инфляции до 7%, в 2019 году – до 6,5%, в 2020 году – до 6% на конец года.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в Нацбанке заявили, что уровень инфляции в Украине на конец 2017 года может оказаться выше текущего прогноза Национального банка Украины на уровне 9,1%, что может вынудить регулятора применять более жесткую монетарную политику.

По данным Государственной службы статистики, в Украине в августе относительно июля зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в то время как инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,2%.