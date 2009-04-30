Евро в мире растет к доллару

Курс евро растет по отношению к доллару и иене на фоне спекуляций о том, что рост азиатских рынков стимулирует спрос на более доходные виды активов, сообщает k2kapital..

На курс единой европейской валюты влияет оптимизм относительно того, что ЕЦБ воздержится от снижения учетной ставки до нуля.

Доллар и иена ослабли в связи с тем, что промышленное производство в Японии в минувшем месяце выросло больше, чем ожидалось. В частности, рост показателя в марте составил 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 130,01 иены, а не 129,61 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 97,61 иены за доллар против 96,66 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3327 за евро против $1,3271 в предыдущую торговую сессию.