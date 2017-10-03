Госбюджет Украины перевыполнен по доходам на 6,4% – Госказначейство

Государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2017 года получил 550,623 миллиарда гривень доходов, что на 6,4% больше бюджетной росписи на этот период.

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Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет за этот период на 43,7% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

В том числе, в сентябре госбюджет получил 58,099 миллиарда гривень доходов, что на 0,9% ниже бюджетной росписи на этот месяц, но на 25,3% выше показателя за сентябрь 2016 года.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-август 2017 года выполнен с профицитом на уровне 38,470 миллиарда гривень против 42,936 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период предыдущего года.