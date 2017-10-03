Нацбанк с начала года купил на межбанке почти $2 миллиарда

Национальный банк Украины в январе-сентябре купил на межбанковском валютном рынке почти 2 млрд долл., говорится в сообщении на сайте регулятора.

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"В течение января-сентября Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке почти 2 млрд долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса - 817 млн долл. США", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, за этот период регулятор продал на межбанковском валютном рынке 546 млн долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса 93 млн долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 сентября достигли эквивалента 18,035 млрд долл. США, что на 16% выше показателя на начало года и является максимальным показателем с начала 2014 года.

По обновленным прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 20 млрд долл. на конец 2017 года и 27,1 млрд долл. на конец 2018 года.