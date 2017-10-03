Всемирный банк посоветовал Украине, как не попасть в "западню низкого роста"

Украина нуждается в безотлагательных и быстрых реформах, чтобы стимулировать экономический рост и не попасть в «западню» низкого роста, считают во Всемирном банке.

Читайте такжеВсемирный банк прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины

«Это пакет реформ, который позволит Украине выйти на 4 или больше процентов экономического роста. Без этого Украина рискует попасть в западню низкого роста», - заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По ее словам, прежде всего речь идет о земельной реформе, включая создание прозрачного рынка земли и отмену моратория на продажу сельхозземель уже с 1 января 2018 года.

Кроме того, Кахконен отметила, что для дальнейшего снижения фискальных рисков требуется проведение пенсионной реформы в Украине, а также реформы образования и здравоохранения, повышения адресности жилищно-коммунальных субсидий.

«Есть возможность в Украине ускорить реформы, которые готовились в течение последних нескольких месяцев. Это будет стимулировать экономический рост. В противном случае экономические риски вырастут, и Украина войдет в стадию низкого экономического роста и будет отставать от своих соседей еще больше», - добавила Кахконен.

Согласно материалам Всемирного банка, также пакет реформ для ускорения экономического роста должен включать преобразования в финансовой сфере, борьбу с коррупцией и приватизацию, что будет стимулировать рост инвестиций и производительности экономики.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2%, однако назвал такой рост недостаточным для повышения уровня жизни в Украине и призвал во избежание рецессии ускорить земельную реформу и другие преобразования, призванные сократить бюджетный дефицит.

По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году составит 1,6%, в то время как в правительстве прогнозируют рост на 1,8%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 2%.