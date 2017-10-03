Рада приняла пенсионную реформу: каких изменений ждать украинцам

Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №6614 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» проголосовало 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон предполагает введение автоматической нормы о ежегодной индексации (перерасчете) пенсий для защиты от инфляции: с учетом финансовых возможностей солидарной системы, но не менее чем на 50% роста среднемесячных зарплат за три года и на 50% индекса потребительских цен.

Закон не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Один год стажа стоит 16 896 грн. Можно купить до пяти лет стажа, пять лет обойдутся в 84 480 грн.

Закон предусматривает отмену специальных пенсий для госслужащих, судей, ученых и прочих категорий. Все они переводятся на общую систему начисления пенсий. Кроме того, отменяется право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты, прокурорских работников и прочих, которые раньше могли выходить на пенсию досрочно - за пять-десять лет до наступления пенсионного возраста. Исключение сделано только для военнослужащих и сотрудников силовых органов.

Размер пенсии каждого гражданина Украины, согласно закону, будет рассчитываться по формуле «Размер пенсии = Сз × ИКЗ × Кс», где Сз - размер средней заработной платы в Украине за 3 года перед обращением за назначением пенсии, ИКЗ - индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, Кс - коэффициент страхового стажа, определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки одного года страхового стажа.

Базовая средняя заработная плата для расчета пенсий составит 3 764 грн 60 коп, что почти в 3 раза больше, чем до реформы - 1197 грн.

Коэффициент страхового стажа для расчета пенсий снижен с 1,35 до 1.

Минимальный размер пенсии установлен на уровне 1452 грн, что на 140 грн больше, чем было до принятия закона.

Также в рамках закона отменено 15-процентное уменьшение пенсий для 500 тыс. работающих пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.

Международный валютный фонд ранее заявлял, что принятие пенсионной реформы является критически важным для выделения Украине следующего транша.