Впервые с начала острой фазы кризиса российские банки начали получать доход от своей основной деятельности, который в марте по всей системе составил 35,1 млрд руб., сообщает РБК.

Однако заработанный доход не смог перекрыть убытки от переоценки валюты, в результате чего в завершающий месяц первого квартала российская банковская система показала убыток 9,9 млрд руб.

С октября 2008 года суммарный доход российских банков от кредитования был отрицательным. За октябрь убыток составил 29,0 млрд руб. С развитием кризиса суммарные убытки от основной банковской деятельности только увеличивались и достигли пика в 150 млрд руб. в январе.