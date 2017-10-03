Доллар и евро дорожают: Нацбанк 4 октября опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2670.4193 (3 октября – 2665.4606)

100 EUR – 3138.5438 (3 октября – 3130.3169)

10 RUR – 4.6091 (3 октября – 4.6105)

Во вторник, 3 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,73 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7042 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 544 сделки на сумму 344,9 млн долл.