Рада внесла изменения в бюджет в связи с принятием пенсионной реформы

Верховная Рада Украины сегодня, 3 октября, внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовало 255 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Речь идет о передаче расходов с Пенсионного фонда на государственный бюджет в связи с принятием этого закона (закона №6614 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» - УНИАН). Этот закон (закон №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" – УНИАН) очень необходим для того, чтобы мы разграничили расходы», - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Как сообщал УНИАН, Рева сообщал, что целью закона №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" является уточнение положений относительно расходов, которые осуществляются из Государственного бюджета Украины, а также по покрытию дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Сегодня, 3 октября, Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.