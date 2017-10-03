Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Гефест"
19:26, 03 октября 2017Финансы
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Ликвидатором банка на год до 1 октября 2018 года назначен Андрей Курень.
Иллюстрация REUTERS
Фонд гарантирования вкладов физических лиц согласно решению правления Национального банка Украины принял решение о начале ликвидации банка "Гефест".
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Согласно сообщению на сайте фонда, ликвидатором банка на год до 1 октября 2018 года назначен Андрей Курень.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк 2 августа признал банк «Гефест» неплатежеспособным за невыполнение требований регулятора по докапитализации до 200 млн грн к 11 июля 2017 года.
По данным НБУ, на 1 апреля банк занимал 90-е место среди 90 работающих банков по объему активов, а владельцем финучреждения был гражданин Украины Игорь Кутицкий.
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