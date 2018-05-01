Пенсионная реформа: что ждет украинцев

Верховная Рада 3 октября приняла ключевой для Украины закон - о пенсионной реформе. Внеся в правительственный законопроект 447 поправок из заявленных 2151, на что ушло более 4 часов. В итоге «за» документ проголосовало 288 народных депутатов при необходимых для принятия решения 226.

К финальному голосованию в парламент прибыли члены правительства во главе с премьером Владимиров Гройсманом, который в очередной раз заявил о том, что принятие пенсионной реформы является ответственным историческим решением, позволяющим ликвидировать уравниловку и установить справедливую систему пенсионного обеспечения.

Читайте такжеПенсионная реформа критически важна для выделения Украине транша МВФ - заявление ФондаСледом за принятием пенсионной реформой, Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины, что позволит с 1 октября повысить пенсии 9 миллионам пенсионеров на сумму от 200 до 1000 гривен.

Гройсман сразу же заявил, что немедленно будет начат перерасчет пенсий.

Итак, в чем заключается реформа пенсионного обеспечения:

Введена новая формула расчета пенсий

Она будет выглядеть следующим образом: размер пенсии = Сз × ИКЗ × Кс, где Сз - размер средней заработной платы в Украине за 3 года перед обращением за назначением пенсии, ИКЗ - индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате), Кс - коэффициент страхового стажа, определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки одного года страхового стажа.

Ранее пенсии назначались с учетом 15 различных законов. Например, госслужащий с 20-ю годами стажа получал пенсию в размере 90% от последнего заработка, а все остальные граждане - лишь 40% от зарплаты. То есть, при одинаковом размере стажа и уровне заработка пенсии для отдельных категорий отличались более чем вдвое.

Изменены базовая средняя зарплата и коэффициент страхового стажа

Базовая средняя заработная плата для расчета пенсий составит 3 764 гривни60 копеек, что почти в 3 раза больше, чем до реформы (1197 гривен).

Коэффициент страхового стажа для расчета пенсий снижен с 1,35 до 1. Коэффициент страхового стажа применяется в формуле расчета пенсии и определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки одного года страхового стажа.

Минимальный размер пенсии увеличен

Минимальный размер пенсии установлен на уровне 1452 гривни, что на 140 гривен больше, чем было до реформы.

Отменено налогообложение для работающих пенсионеров

Отмена 15% налогообложения пенсий, что было введено в 2015 году,коснется 500 тысяч работающих пенсионеров.

Повышен страховой стаж для выхода на пенсию

С 1 января 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа, ранее он составлял 15 лет. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Страховой стаж можно будет купить, но не более пяти лет. Они обойдутся в 84 480 гривен, то есть, один год стажа стоит 16 896 гривен.

Читайте такжеРада приняла пенсионную реформу: каких изменений ждать украинцамДля определения права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут засчитываться периоды: предпринимательства на упрощенной системе налогообложения; прохождение военной службы по 31 декабря 2017 года включительно; отпуска в связи с беременностью и родами с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года; отпуска по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста с 1 января 2004 года до момента введения уплаты страховых взносов женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; обучение в вузах на дневной форме обучения на условиях государственного заказа, а также обучение в аспирантуре и докторантуре с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 года.

Отменены специальные пенсии

Это коснется госслужащих, судей, ученых и прочих категорий граждан. Все они будут переведены на общую систему начисления пенсий. Кроме того, отменяется право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты, прокурорских работников. Ранее эти категории могли выходить на пенсию досрочно. Исключение по выходу на пенсию сохранено только для военнослужащих и сотрудников силовых органов.

Введен ежегодный перерасчет пенсий

Законом о пенсионной реформе введена норма об автоматической о ежегодной индексации (перерасчете) пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы, с которого начисляется пенсия на коэффициент, соответствующий 50% от показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней зарплаты в предыдущем году.

Кроме того, пенсионная реформа предполагает введение с 1 января 2019 года накопительной системы пенсионного страхования. Застрахованные лица, которым на 1 января 2019 осталось менее 10 лет до достижения пенсионного возраста имеют право принять решение не платить страховые взносы в накопительную систему пенсионного страхования.

Реформу пенсионной системы планировалось осуществить в Украине, начиная с 2004 года, но все попытки были провальными. Тем временем финансовая «дыра» в бюджете Пенсионного фонда росла в геометрической прогрессии, достигнув на сегодня 140 миллиардов гривен. «Пенсионная» проблема достигла таких масштабов, что главный кредитор - Международный валютный фонд поставил жесткое требование – очередной транш будет только в случае принятия пенсионной реформы.

Читайте такжеРада внесла изменения в бюджет в связи с принятием пенсионной реформыХотя все старания депутатов могут пойти насмарку. Как заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, законопроект о пенсионной реформе был сильно изменен после его принятия в первом чтении, и эти корректировки вызывают беспокойство не только у Всемирного банка, но и у Международного валютного фонда.

Елизавета Корчемаха