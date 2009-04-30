Азаров: ситуация с бюджетными ресурсами критическая

Член фракции Партии регионов в Верховной Раде, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ оценивает ситуацию с бюджетными ресурсами в государстве как критическую.

«По данным Государственного казначейства, которые, по решению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО скрываются от общественности, гривневые средства на Едином казначейском счете уменьшились с 7,7 млрд. грн. на начало 2009 года до критичных 1,7 млрд. грн. на 28 апреля 2009 года», - говорится в переданном УНИАН пресс-службой Н.АЗАРОВА заявлении народного депутата.

В этой связи политик констатировал, что в предыдущие годы по состоянию на конец апреля на ЕКС всегда было около 12-15 млрд. грн.

Так, по оперативным данным, которые приводит Н.АЗАРОВ, на 28 апреля 2009 года остатки общего фонда госбюджета составили «минус 3,2 млрд. грн.», а ссуды Пенсионному фонду за счет средств Единого казначейского счета достигли 13 млрд. грн.».

«Это означает, что для финансирования программ общего фонда госбюджета и дефицита Пенсионного фонда правительство ТИМОШЕНКО использовало средства, которые имеют другое назначение и других распорядителей (средства спецфонда госбюджета, местных бюджетов, внебюджетных фондов и т.д.)», - пояснил сложившуюся ситуацию министр финансов оппозиционного правительства.