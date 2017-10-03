Перекладывание льгот и субсидий по ЖКХ на местные бюджеты - значительная нагрузка на местное самоуправление - мэр Житомира

Перекладывание льгот и субсидий по ЖКХ на местные бюджеты - значительная нагрузка на местное самоуправление, отмечает мэр Житомира Сергей Сухомлин. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сухомлин написал сегодня на своей странице в Facebok

"Донесли замечания к проекту бюджета на 2018 год, которые были выписаны на Ассоциации городов Украины (АГУ)",- написал Житомирский городской председатель.

По его данным, члены Бюджетного комитета единогласно поддержали предложение АГУ о невозможности перекладывания льгот и субсидий по ЖКХ на местные бюджеты. Это снимет нагрузку на местное самоуправление в десятки и сотни миллионов гривен.

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"Также на Бюджетном комитете поддержано оставить реверсную дотацию для местных бюджетов на уровне прошлого года, которая составляет 50х50",- говорит Сухомлин.

По его данным, Министерством здравоохранения было озвучено предложение дополнительного выделения 2,4 миллиарда гривень, чтобы закрыть дефицит зарплат для медработников. "В эту сумму не учтено повышение зарплат на 2018 год. Реальная дополнительная сумма, которую требуют медработники - это 8 млрд грн",- пишет мэр Житомира.

Он подчеркнул также, что Минобразования отметило, что в 2018 году необходимо дополнительно выделить 6 миллиардов гривень." Это позволит обеспечить повышение заработной платы педагогам на 25%",- пишет Сухомлин.

Житомирский городской голова надеется, что украинский парламент в этом вопросе учтет мнение Ассоциации городов Украины.

"Теперь мяч - на поле Бюджетного комитета. Имею надежду, что депутаты Верховной Рады Украины прислушиваются к замечаниям и предложениям АГУ.Это даст толчок развитию местных общин и усилит успешную реформу децентрализации, которая поддерживается президентом и премьер-министром Украины",- написал Сухомлин.

Как сообщал УНИАН, по мнению Сухомлина, предложенный госбюджет-2018 остановит развитие общин и местного самоуправления."К такому выводу пришли, обсуждая с коллегами бюджет на следующий год в рамках Ассоциации городов Украины (АГУ) на ХІІІ Украинском муниципальном форуме в Одессе",- отмечал ранее Сухомлин. Также 26 сентября этого года Житомирский горсовет выделил более 13,9 млн грн на выплату зарплаты медикам за сентябрь месяц, которые им задолжало государство.