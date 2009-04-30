Межбанк открылся ростом доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись небольшим повышением котировок – 8,0675/8,0960 грн. по сравнению с до 8,081/8,089 грн. к закрытию торгов 29 апреля.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,2442/0,2458 грн. против 0,2435/0,2442 грн. вчера.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7630/10,8110 грн., как и вчера, когда к закрытию торгов цены остановились на уровне 10,7075/10,7320 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжили свой рост – 1,3373/1,3375 долл. (среда - 1,3190/1,3192 долл.).

В среду Национальный банк Украины вышел на аукцион с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,80 грн.