В рефинансировании банка «Надра» нарушений нет

Генеральная прокуратура не обнаружила нарушений при рефинансировании банка «Надра».

Об этом в интервью газете «Дело » сообщил Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

Он отметил, что Генпрокуратура проводила и проводит проверки по линии Нацбанка и остальных финансовых учреждений, где имело место рефинансирование. «В том числе это касается и банка «Надра». По их результатам, нарушений, которые влекут за собой возбуждение уголовных дел, выявлено не было», – сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, для поддержания ликвидности Национальный банк Украины в 2008 году предоставил банку «Надра» около 7 млрд. грн.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что НБУ принял решение о рефинансировании только одного банка – "Надра". Она высказывала обвинения в адрес банка "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривни. По словам премьера, Нацбанк Украины 20 января 2009 года принял решение о незаконном выделении рефинансирования банку «Надра» в размере 3 млрд. грн. 22 января Окружной административный суд Киева по иску правительства запретил Нацбанку Украины перечислять рефинансирование в сумме 3 млрд. грн. банку «Надра».

С 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Также для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза, по сравнению с 2007 годом, и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.